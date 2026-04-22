Polrestabes Bandung Menggelar Simulasi Pengendalian Massa Aksi Menjelang May Day
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjelang May Day atau Hari Buruh International, jajaran Polrestabes Bandung melaksanakan simulasi pengendalian massa aksi unjuk rasa.
Pelaksanaan latihan gabungan ini digelar di Lapangan Tegalega, Kota Bandung, Rabu (22/4/2026).
Dalam simulasi tersebut, sejumlah massa diskenariokan tengah melakukan aksi di depan Gedung DPRD Jawa Barat.
Mereka membawa berbagai tuntutan, seperti turunkan harga bahan pokok hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mulanya, penyampaian aspirasi berjalan normal. Namun situasi mulai memanas dengan massa yang merangsek masuk ke dalam gedung.
Aksi dorong-dorongan antara polisi dan massa tak terhindarkan.
Melihat situasi tersebut, polisi mengambil langkah untuk menurunkan anggota Brimob agar situasi tetap terkendali dengan aman. Mobil watercanon juga dikerahkan.
Aparat lalu membubarkan massa karena aksi dinilai sudah melenceng dari perundang-undangan dan mengancam ketertiban masyarakat.
Polrestabes Bandung bersama PHH Brimob Rayon 5 menggelar simulasi aksi demo ricuh menjelang peringatan Hari Buruh International atau May Day.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News