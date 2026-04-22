445 Jemaah Calon Haji Kloter Pertama Embarkasi Bekasi Berangkat ke Tanah Suci

jabar.jpnn.com, BEKASI - Sebanyak 445 jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama Embarkasi Bekasi resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Rabu (22/4).

Keberangkatan ini menandai dimulainya rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Kepala Subbagian Humas Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Bekasi, Sri Siagawati, menyampaikan bahwa seluruh proses pemberangkatan kloter pertama berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik, mulai dari kedatangan jemaah ke asrama, pelayanan perbekalan, pemeriksaan kesehatan, pembagian kamar, hingga proses keberangkatan,” ujarnya di Bekasi, Rabu (224).

Ia menjelaskan, total jemaah dalam kloter pertama ini berjumlah 445 orang, terdiri atas 441 calon jemaah haji dan empat petugas haji yang turut mendampingi.

Sri memastikan seluruh jemaah dalam kondisi lengkap dan siap diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Arab Saudi.

“Untuk kloter pertama dari wilayah Kota Bekasi ini semua lengkap dan tidak ada kendala selama proses keberangkatan,” katanya.

Selain itu, pihaknya mengimbau para jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci, mengingat aktivitas ibadah haji membutuhkan kondisi fisik yang prima.