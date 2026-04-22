473 Calon Haji Purwakarta Siap Berangkat, Terbagi dalam Kloter 12 dan 40

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Sebanyak 473 jemaah calon haji (calhaj) asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dipastikan siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji 2026.

Seluruh jemaah tersebut dibagi ke dalam dua kelompok terbang (kloter), yakni Kloter 12 dan Kloter 40.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Purwakarta, Syamsi Mufti, menyampaikan bahwa seluruh calon jemaah telah menjalani berbagai tahapan persiapan dan dinyatakan siap untuk diberangkatkan.

“Sebanyak 473 calon haji asal Purwakarta dipastikan siap diberangkatkan pada musim haji tahun ini,” ujarnya di Purwakarta, Rabu (22/4).

Ia menjelaskan, jemaah yang tergabung dalam Kloter 12 dijadwalkan berangkat lebih awal, yakni pada 29 April 2026.

Sementara itu, jemaah yang masuk dalam Kloter 40 akan diberangkatkan pada 19 Mei 2026.

Dari total 473 jemaah, terdiri atas 227 laki-laki dan 246 perempuan. Di antaranya terdapat lima jemaah yang masuk kategori lanjut usia (lansia).

Syamsi menegaskan bahwa jemaah lansia akan mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam hal pelayanan dan pendampingan selama menjalankan ibadah haji.