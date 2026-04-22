Hari Ini 445 Jemaah Calon Haji Depok Kloter 2 JKS Berangkat ke Tanah Suci

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 445 jemaah calon haji (Calhaj) asal Kota Depok yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 2 JKS resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Rabu (22/4).

Pelepasan dilakukan di Balai Kota Depok dan menjadi rombongan pertama asal Depok pada musim haji 2026.

Para jemaah dijadwalkan menuju Embarkasi Bekasi sebelum selanjutnya diberangkatkan ke Arab Saudi pada Kamis (23/4) dini hari.

Wali Kota Depok, Supian Suri, yang hadir langsung dalam prosesi pelepasan, menyampaikan doa dan harapannya agar seluruh jemaah diberikan kelancaran selama menjalankan rangkaian ibadah haji.

“Alhamdulillah, hari ini saudara-saudara kita jemaah calon haji Kota Depok, khususnya kloter 2 JKS sebagai rombongan pertama, akan berangkat menuju Bekasi dan insyaallah besok pagi akan terbang ke Tanah Suci,” ujarnya.

Ia juga mendoakan agar seluruh jemaah, baik yang berangkat pada kloter awal maupun kloter berikutnya, senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Depok, kami mendoakan semoga seluruh jemaah sehat walafiat, dapat menjalankan ibadah dengan maksimal, serta kembali ke Tanah Air menjadi haji yang mabrur,” kata Supian.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan kelancaran perjalanan ibadah para jemaah hingga kembali ke Indonesia, khususnya ke Kota Depok, dalam kondisi sehat.