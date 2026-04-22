Prakiraan Cuaca Jabodetabek 22–23 April 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir pada Siang hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu, 22 April 2026 hingga Kamis, 23 April 2026 menunjukkan potensi hujan dengan intensitas bervariasi yang perlu diwaspadai oleh masyarakat.

Pada pagi hari, Rabu (22/4) pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor serta Kabupaten Bekasi.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, cuaca masih didominasi cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah DKI Jakarta, meliputi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur, serta di Kota Tangerang, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Selain itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, serta wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang, termasuk Kota Tangerang Selatan.