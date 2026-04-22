Harga Logam Mulia Hari Ini 22 April 2026 Turun, Berikut Daftar Lengkapnya dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di Indonesia pada Rabu, 22 April 2026, tercatat mengalami penyesuaian dengan variasi harga di berbagai ukuran.

Berdasarkan data terbaru, harga emas masih menjadi perhatian masyarakat sebagai instrumen investasi yang relatif stabil di tengah dinamika ekonomi.

Untuk emas batangan reguler, harga dasar 1 gram berada di angka Rp2.830.000, atau Rp2.837.075 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Sementara itu, harga untuk ukuran terbesar, yakni 1.000 gram (1 kilogram), mencapai Rp2.770.600.000 atau Rp2.777.526.500 setelah pajak.

Berikut daftar lengkap harga emas batangan per 22 April 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Emas Batangan

0,5 gram: Rp1.465.000 (Rp1.468.663 setelah pajak)

1 gram: Rp2.830.000 (Rp2.837.075)