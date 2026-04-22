Prakiraan Cuaca Jawa Barat 22 April 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Provinsi Jawa Barat pada Rabu, 22 April 2026, menunjukkan adanya potensi hujan dengan intensitas bervariasi yang terjadi sepanjang hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrem, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari, sekitar pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi secara lokal di sejumlah wilayah.

Memasuki siang hingga sore hari, antara pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang diprakirakan akan meluas ke sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Selain itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, hingga Kabupaten Pangandaran.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Jawa Barat.