Putra Mutiara Jaya Luncurkan Sky Digital, Industri Printing Makin Fleksibel

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Putra Mutiara Jaya resmi meluncurkan produk Sky Digital di Bandung Convention Center, Selasa (21/4/2026).

Peluncuran ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan inovasi terbaru di industri digital printing Indonesia.

Kepala Putra Mutiara Jaya cabang Solo, Sutiyo menuturkan, acara ini dihadiri sekitar 150 undangan dari berbagai pelaku industri.

“Peserta yang diundang kurang lebih sekitar 150 orang. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir dan menyaksikan peluncuran produk terbaru kami,” ujar seusai acara peluncuran.

Sutiyo menjelaskan, sorotan utama dalam peluncuran ini adalah hadirnya teknologi digital hybrid, yang memungkinkan satu mesin memiliki dua fungsi sekaligus.

“Hybrid ini memungkinkan satu mesin untuk mencetak dua fungsi sekaligus, yaitu cetak roll dan cetak flat,” jelas Sutiyo.

Menurutnya, teknologi ini memberikan fleksibilitas lebih bagi pelaku usaha printing dalam memenuhi berbagai kebutuhan cetak tanpa harus menggunakan banyak mesin.

Tak hanya itu, teknologi berbasis UV printing juga memungkinkan proses cetak lebih efisien.