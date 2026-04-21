Pemkot Depok Buka Program Magang ke Jepang, Gaji Capai Rp18 Juta per Bulan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) membuka peluang bagi generasi muda untuk mengikuti program magang ke Jepang.

Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan, pengalaman kerja internasional, sekaligus membuka akses terhadap peluang kerja global.

Kepala Disnaker Kota Depok, Nessi Annisa Handari, menyampaikan bahwa program tersebut memberikan kesempatan bagi pemuda untuk menjalani magang di Jepang selama tiga tahun.

Baca Juga: PUPR Depok Imbau Warga Kenali Status Jalan agar Laporan Kerusakan Tepat Sasaran

“Ini adalah program Pemerintah Kota Depok untuk memfasilitasi anak-anak muda magang ke Jepang dengan durasi selama tiga tahun,” ujarnya.

Menurut Nessi, Pemkot Depok memberikan dukungan penuh selama proses persiapan.

Dukungan tersebut meliputi beasiswa pelatihan serta bantuan biaya hidup bagi peserta agar dapat mengikuti pelatihan secara optimal sebelum diberangkatkan.

“Kami memberikan bantuan beasiswa pelatihan dan juga biaya hidup selama masa pelatihan,” katanya.

Selama menjalani masa magang di Jepang, peserta berkesempatan memperoleh penghasilan berkisar antara Rp14 juta hingga Rp18 juta per bulan.