Tumpukan Sampah di Porib Bandung Tutup Sebagian Jalan, Lalu Lintas Padat Merayap

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sampah yang menggunung di Jalan Makam Caringin, Kota Bandung, menjadi pemandangan sehari-hari warga sejak sebelum Lebaran.

Pantauan di lokasi, gunungan sampah memanjang sekitar 300 meter di Jalan Makam Caringin Porib, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay.

Tumpukan sampah itu juga menutup sebagian jalan, dan mengganggu arus lalu lintas kendaraan yang melintas.

Apabila ada kendaraan datang dari dua arah, salah satunya harus mengalah, tidak bisa lewat bersamaan karena ada sampah yang menutup jalan.

Bau busuk sampah juga tercium radius 100 meter dari Tempat Pemakaman Umum (TPU) Porib.

Ketika melintasi jalan, otomatis pengguna jalan akan menutup hidungnya karena bau yang tak sedap.

Pengurus TPS Porib, Dudung, mengatakan, tumpukan sampah ini sudah terjadi sejak sebelum Lebaran.

Sampah pernah diangkut, tetapi karena jumlahnya terus bertambah maka berujung terjadinya penumpukan.