Prakiraan Cuaca Jabodetabek 21 April 2026: Hujan Berpotensi Turun Sore hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa, 21 April 2026, menunjukkan adanya potensi hujan yang terjadi secara bertahap sejak siang hingga malam hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kemungkinan hujan yang disertai kilat dan angin kencang.

Pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Memasuki siang hingga sore hari, sekitar pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, intensitas awan diperkirakan meningkat menjadi berawan hingga berawan tebal.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta wilayah Bogor dan Bekasi.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca umumnya masih didominasi awan tebal. Hujan ringan hingga sedang diperkirakan dapat terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Sementara itu, pada dini hari hingga pagi berikutnya (01.00–07.00 WIB), cuaca cenderung berawan hingga berawan tebal tanpa indikasi hujan yang signifikan.