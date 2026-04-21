Harga Logam Mulia dan Perak Antam Hari Ini 21 April 2026 Naik, Berikut Daftar Lengkapnya!
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 21 April 2026 tercatat mengalami kenaikan dibandingkan hari sebelumnya. Kenaikan ini terlihat pada berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Selain emas, harga perak murni dan perak heritage juga menunjukkan pergerakan yang relatif stabil dengan penyesuaian harga yang mengikuti pasar.
Berikut perincian harga emas dan perak terbaru yang berlaku hari ini, seperti dilansir dari laman logammulia.com
Baca Juga:
Harga Emas Batangan (termasuk Pajak PPh 0,25%)
0,5 gram: Rp1.493.725
1 gram: Rp2.887.200
2 gram: Rp5.714.250
3 gram: Rp8.546.313
5 gram: Rp14.210.438
10 gram: Rp28.365.738
25 gram: Rp70.788.530
50 gram: Rp141.497.863
100 gram: Rp282.917.530
250 gram: Rp707.028.163
500 gram: Rp1.413.845.800
1.000 gram: Rp2.827.651.500
Harga Emas Batangan Gift Series
Baca Juga:
0,5 gram: Rp1.563.900
1 gram: Rp3.037.575
Harga Emas Batangan Edisi Khusus
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News