Harga Logam Mulia dan Perak Antam Hari Ini 21 April 2026 Naik, Berikut Daftar Lengkapnya!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 21 April 2026 tercatat mengalami kenaikan dibandingkan hari sebelumnya. Kenaikan ini terlihat pada berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Selain emas, harga perak murni dan perak heritage juga menunjukkan pergerakan yang relatif stabil dengan penyesuaian harga yang mengikuti pasar.

Berikut perincian harga emas dan perak terbaru yang berlaku hari ini, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Harga Emas Batangan (termasuk Pajak PPh 0,25%)

0,5 gram: Rp1.493.725

1 gram: Rp2.887.200

2 gram: Rp5.714.250

3 gram: Rp8.546.313

5 gram: Rp14.210.438

10 gram: Rp28.365.738

25 gram: Rp70.788.530

50 gram: Rp141.497.863

100 gram: Rp282.917.530

250 gram: Rp707.028.163

500 gram: Rp1.413.845.800

1.000 gram: Rp2.827.651.500

Harga Emas Batangan Gift Series

0,5 gram: Rp1.563.900

1 gram: Rp3.037.575

Harga Emas Batangan Edisi Khusus