Prakiraan Cuaca Jawa Barat 21 April 2026: Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Selasa, 21 April 2026 menunjukkan potensi hujan di sebagian besar daerah, terutama pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang terdapat potensi hujan ringan di sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Karawang, Purwakarta, Subang, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Garut, hingga Tasikmalaya.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), cuaca diprediksi berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Sementara itu, pada malam hari (19.00–01.00 WIB), kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, dengan peluang hujan ringan hingga sedang di beberapa daerah seperti Bekasi, Bogor, Depok, Karawang, Purwakarta, Subang, Cianjur, Sukabumi, Bandung Barat, Cirebon, Indramayu, dan Majalengka.

Pada dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Indramayu.

Suhu udara di wilayah Jawa Barat berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 60 hingga 95 persen.

Sementara itu, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 kilometer per jam.