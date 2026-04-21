Razia Lapas Gunung Sindur Sita 55 Handphone, Tegaskan Komitmen Zero Halinar

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari pelanggaran melalui program Zero Halinar (Handphone, Pungli, dan Narkoba).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui razia rutin yang dilakukan di dalam lapas, yang berhasil mengamankan puluhan handphone dari warga binaan.

Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bambang Widjanarko, mengatakan bahwa pihaknya terus memperkuat pengawasan guna memastikan tidak ada praktik pelanggaran di dalam lapas.

“Hari ini kami melaksanakan ikrar dan apel Zero Halinar. Kami berkomitmen untuk mewujudkan lapas yang bersih dari handphone, pungli, maupun narkoba,” ujar Bambang, Senin (20/4/2026).

Ia menegaskan, kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh pihak di lingkungan lapas, baik petugas maupun warga binaan, tanpa pengecualian.

Menurutnya, setiap pelanggaran yang ditemukan akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jika ditemukan pelanggaran, akan kami tindak sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Dalam periode Januari hingga Maret 2026, pihak lapas mencatat telah menyita sebanyak 55 unit handphone dari hasil razia yang dilakukan secara rutin.