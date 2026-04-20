Wardah Hadirkan Solusi Kulit Cerah Instan untuk Gen Z

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Generasi Z dan Alpha dinilai memiliki cara pandang berbeda dalam memaknai progress. Mereka tidak lagi menunggu momen besar, melainkan memilih untuk memulai dari langkah sederhana dalam keseharian.

Melihat fenomena tersebut, Paragon Corp memperkenalkan Bright Now by Wardah, brand kecantikan terbaru yang dirancang khusus untuk generasi muda yang menginginkan hasil cepat dan nyata.

Head of Brand Bright Now by Wardah, Nastiti Prawitasari mengatakan, produk ini lahir dari pemahaman bahwa Gen Z dan Gen Alpha ingin terus berkembang, termasuk dalam rutinitas perawatan kulit.

“Bright Now by Wardah lahir dari pemahaman bahwa Gen Z & Gen Alpha ingin selalu ber-progress cepat secara nyata, bahkan dari hal sederhana yang mereka lakukan dalam rutinitas sehari-hari, termasuk saat merawat kulit wajah,” ujar Nastiti dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Senin (20/4/2026)

Dalam peluncurannya, Bright Now by Wardah menggandeng Nabila Taqiyyah dan Aqeela Aza Calista sebagai Face of Bright Now. Keduanya dianggap merepresentasikan karakter Gen Z yang aktif, berprestasi, dan terus berkembang.

Bright Now by Wardah menghadirkan dua varian facial foam sebagai produk perdana. Varian pertama, Vitamin C + Mugwort Clay Oil Control Facial Foam, diformulasikan untuk membantu mengontrol minyak berlebih, membersihkan pori, sekaligus mencerahkan kulit.

Sementara itu, varian Glutathione + Bio-Enzyme Smooth Glow F(X) Facial Foam berfungsi membantu mengangkat sel kulit mati secara lembut, sekaligus membuat kulit tampak lebih cerah dan halus.

Kedua produk tersebut dilengkapi teknologi Amino Bubble Tech™ yang diklaim mampu membersihkan wajah tanpa menghilangkan kelembapan alami kulit. Hasilnya, kulit tetap terasa lembap dan nyaman setelah penggunaan.