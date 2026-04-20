Viral, Video Sopir Travel Ugal-ugalan, Perusahaan Siapkan Sanksi Tegas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi ugal-ugalan seorang sopir travel di ruas Tol Padaleunyi viral di media sosial dan menuai kecaman dari warganet.

Dalam video yang beredar, mobil travel berwarna silver tampak melaju dengan kecepatan tinggi di tengah kondisi lalu lintas yang cukup padat. Pengemudi terlihat beberapa kali berpindah jalur secara mendadak hingga memotong kendaraan lain tanpa menjaga jarak aman.

Tak hanya itu, dalam salah satu momen, mobil tersebut nyaris bersenggolan dengan kendaraan lain setelah sebuah minibus mencoba menyalip.

Setelah videonya viral, pihak manajemen travel akhirnya buka suara.

Pengemudi dari travel Bhinneka Sangkuriang pun telah ditindak oleh aparat pada Senin.

Polisi juga mendatangi pool travel di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.

HR PT Bhinneka Sangkuriang Transport, Anwar Kustiawan memastikan pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Mengenai kejadian tersebut saat ini sedang didalami oleh pihak berwajib dan kami serahkan sepenuhnya kepada yang berwajib,” ujar Anwar saat ditemui di Kota Bandung, Senin (20/4/2026).