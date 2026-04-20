Banjir Luapan Kali Pesanggrahan Putus Akses Cinere–Pondok Cabe, Kendaraan Sempat Nyaris Tenggelam

jabar.jpnn.com, DEPOK - Akses jalan yang menghubungkan wilayah Cinere, Depok dengan Pondok Cabe, Tangerang Selatan terputus akibat luapan Kali Pesanggrahan pada Senin (20/4/2026).

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Bandung, yang merupakan salah satu jalur alternatif bagi pengendara yang hendak menuju Depok maupun Tangerang Selatan.

Akibat genangan air yang cukup tinggi, arus lalu lintas di lokasi tersebut tidak dapat dilalui kendaraan.

Para pengendara terpaksa memutar arah dan mencari jalur lain untuk melanjutkan perjalanan. Kondisi ini menyebabkan gangguan mobilitas, terutama pada jam-jam aktivitas pagi hari.

Salah satu warga setempat, Hadi, mengatakan bahwa luapan air telah terjadi sejak Subuh, setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada malam sebelumnya.

“Semalam hujan deras, ditambah air kiriman juga,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa ketinggian air sempat mencapai lebih dari satu meter, sehingga tidak memungkinkan kendaraan untuk melintas dengan aman.

“Ini jalur alternatif yang memang ramai dilalui pengendara menuju Depok atau Tangsel,” katanya.