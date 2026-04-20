Kirim 6 Personel Terbaik, Damkar Depok Targetkan Juara di NFSC 2026 Palembang

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Depok akan mengikuti ajang National Firefighting Rescue Skill Competition 2026 yang digelar pada 27–29 April 2026 di Palembang.

Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Depok, Nina Suzana menyampaikan harapannya agar tim Damkar Depok mampu meraih hasil terbaik pada kompetisi tersebut.

Ia menegaskan bahwa target juara menjadi motivasi utama bagi tim yang akan berlaga.

“Tahun ini kami targetkan juara. Beberapa tahun lalu pernah meraih prestasi, meski belakangan belum kembali menjadi juara. Namun semangat teman-teman Damkar tetap luar biasa,” ujarnya.

Menurut Nina, kemampuan tim rescue Damkar Depok selama ini dinilai sangat baik, terutama dalam hal kecepatan respons penanganan kejadian di lapangan.

Hal tersebut diharapkan menjadi modal kuat dalam menghadapi persaingan di tingkat nasional.

“Alhamdulillah Damkar Kota Depok ini tim rescue-nya cepat, sudah bagus sekali,” tambahnya.

Pada ajang NFSC 2026, Damkar Depok mengirimkan enam personel terbaik untuk mewakili daerah.