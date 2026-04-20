Menjelang Piala Dunia 2026 Penjualan TV Meningkat, Log In Megastore Tawarkan Promo Menarik

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang, minat masyarakat untuk membeli televisi (TV) mulai mengalami peningkatan.

President Director Log In Megastore Handy Sundjaja mengatakan, tren kenaikan penjualan TV sudah mulai terlihat sejak April.

“Biasanya tergantung musim. Tapi sekarang karena Juni ada Piala Dunia, penjualan mulai naik,” kata Handy dikutip Senin (20/4/2026).

Menurutnya, harga TV saat ini relatif terjangkau. Bahkan, untuk ukuran besar sudah bisa dibeli mulai Rp5 jutaan, tergantung model.

Di tengah kekhawatiran dampak konflik global terhadap harga komponen elektronik, Handy memastikan harga masih stabil. Hal itu karena stok barang yang dijual saat ini merupakan pembelian sebelum gejolak tersebut terjadi.

“Jadi harga masih aman karena stok lama,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong penjualan melalui aplikasi digital. Konsumen dapat melihat produk, mendapatkan promo, hingga melakukan transaksi langsung dari ponsel.

Meski tren belanja online meningkat, Handy menyebut banyak konsumen masih memilih datang ke toko. Mereka ingin melihat langsung kualitas produk sebelum membeli.