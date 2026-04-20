Prakiraan Cuaca Jabodetabek 20–21 April 2026: Hujan Berpotensi Turun Sejak Siang hingga Dini Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin, 20 April 2026 hingga Selasa, 21 April 2026 pukul 07.00 WIB menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada Senin pagi (07.00–13.00 WIB), kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Bogor, baik kota maupun kabupaten.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), cuaca diprediksi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi turun di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta Selatan, Jakarta Timur, wilayah Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi, serta Bogor dan sekitarnya.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), kondisi cuaca umumnya masih berawan hingga berawan tebal, dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Sementara itu, pada Selasa dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca diprakirakan tetap berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, serta Tangerang, Depok, Bogor, dan Bekasi.

Suhu udara di wilayah Bogor diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celsius.