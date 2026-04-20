Harga Emas dan Perak Hari Ini 20 April 2026: Cek Perincian Terbaru dari 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 20 April 2026, tercatat mengalami variasi di berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Selain emas, harga perak murni dan perak heritage juga turut diperbarui dengan penyesuaian pajak yang berlaku.

Berdasarkan data terbaru, harga emas batangan mengalami penyesuaian dengan tambahan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Sementara itu, harga perak telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Berikut perincian harga emas batangan hari ini, seperti dilansir dari laman logammulia.com

0,5 gram: Rp1.470.000 (Rp1.473.675 setelah pajak)

1 gram: Rp2.840.000 (Rp2.847.100 setelah pajak)

2 gram: Rp5.620.000 (Rp5.634.050 setelah pajak)

3 gram: Rp8.405.000 (Rp8.426.013 setelah pajak)

5 gram: Rp13.975.000 (Rp14.009.938 setelah pajak)

10 gram: Rp27.895.000 (Rp27.964.738 setelah pajak)

25 gram: Rp69.612.000 (Rp69.786.030 setelah pajak)

50 gram: Rp139.145.000 (Rp139.492.863 setelah pajak)

100 gram: Rp278.212.000 (Rp278.907.530 setelah pajak)

250 gram: Rp695.265.000 (Rp697.003.163 setelah pajak)

500 gram: Rp1.390.320.000 (Rp1.393.795.800 setelah pajak)

1.000 gram: Rp2.780.600.000 (Rp2.787.551.500 setelah pajak)

Selain emas batangan reguler, tersedia pula beberapa varian edisi khusus dengan harga sebagai berikut:

Emas Batangan Gift Series