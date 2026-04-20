Prakiraan Cuaca Jawa Barat 20 April 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Senin, 20 April 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas bervariasi yang terjadi sejak siang hingga dini hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan disertai kilat atau petir serta angin kencang di sejumlah daerah.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang hari terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah, antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Subang, Sumedang, Majalengka, serta Garut.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal.

Pada periode ini, potensi hujan meningkat menjadi sedang hingga lebat di sejumlah wilayah yang lebih luas, termasuk Bogor, Depok, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Bandung Raya, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, hingga Pangandaran.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca diprakirakan tetap cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah seperti Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Sukabumi, Cianjur, Bandung Raya, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.