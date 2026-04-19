Disnaker Depok Gelar Walk-in Interview 20 April 2026, Sediakan Beragam Loker!

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Tenaga Kerja Kota Depok kembali memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja melalui kegiatan walk-in interview yang akan digelar pada 20 April 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan perusahaan PT Sumberdaya Dian Mandiri sebagai mitra rekrutmen.

Pelaksanaan walk-in interview dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB di Gedung Parkir Lantai 8 Balai Kota Depok.

Kepala Disnaker Kota Depok, Nessi Annisa Handari, mengatakan kegiatan ini bertujuan mempermudah proses rekrutmen sekaligus membuka akses kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

“Melalui fasilitas yang kami sediakan, perusahaan dapat langsung melakukan proses rekrutmen di lokasi yang representatif, sekaligus mempermudah pencari kerja mengikuti seleksi,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, tersedia berbagai posisi pekerjaan yang dapat dilamar oleh masyarakat, antara lain frontliner, IT support, deliveryman, pick pack, field collection, financial advisor, pengemudi B1 dan B2, serta posisi administrasi.

Menurut Nessi, kesempatan ini terbuka bagi masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari lulusan SMA/SMK hingga perguruan tinggi, dengan penyesuaian terhadap kualifikasi masing-masing posisi.

Ia menambahkan, informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diakses melalui media sosial resmi Disnaker Depok maupun perusahaan yang bersangkutan.