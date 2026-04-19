JPNN.com

Disnaker Depok Gelar Walk-in Interview 20 April 2026, Sediakan Beragam Loker!

Minggu, 19 April 2026 – 16:00 WIB
Ilustrasi para pencari kerja. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Tenaga Kerja Kota Depok kembali memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja melalui kegiatan walk-in interview yang akan digelar pada 20 April 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan perusahaan PT Sumberdaya Dian Mandiri sebagai mitra rekrutmen.

Pelaksanaan walk-in interview dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB di Gedung Parkir Lantai 8 Balai Kota Depok.

Kepala Disnaker Kota Depok, Nessi Annisa Handari, mengatakan kegiatan ini bertujuan mempermudah proses rekrutmen sekaligus membuka akses kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

“Melalui fasilitas yang kami sediakan, perusahaan dapat langsung melakukan proses rekrutmen di lokasi yang representatif, sekaligus mempermudah pencari kerja mengikuti seleksi,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, tersedia berbagai posisi pekerjaan yang dapat dilamar oleh masyarakat, antara lain frontliner, IT support, deliveryman, pick pack, field collection, financial advisor, pengemudi B1 dan B2, serta posisi administrasi.

Menurut Nessi, kesempatan ini terbuka bagi masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari lulusan SMA/SMK hingga perguruan tinggi, dengan penyesuaian terhadap kualifikasi masing-masing posisi.

Ia menambahkan, informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat diakses melalui media sosial resmi Disnaker Depok maupun perusahaan yang bersangkutan.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemkot depok kota depok disnaker depok lowongan kerja pencaker walk-in interview PT Sumberdaya Dian Mandiri lowongan pekerjaan info loker

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU