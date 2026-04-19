RSUD ASA Depok Buka Layanan Hemodialisa, BPJS Kesehatan Masih Dalam Proses Persetujuan

jabar.jpnn.com, DEPOK - RSUD Anugerah Sehat Afiat (ASA) Kota Depok kini mulai menyediakan layanan hemodialisa atau cuci darah bagi masyarakat.

Kehadiran layanan ini diharapkan mempermudah warga Depok dalam mengakses perawatan tanpa harus pergi ke luar daerah.

Wali Kota Depok, Supian Suri, menyampaikan bahwa RSUD ASA telah mengantongi izin operasional untuk layanan tersebut.

“Saya informasikan buat warga Depok, alhamdulillah RSUD ASA sudah dapat izin untuk melayani hemodialisa atau cuci darah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, rumah sakit tersebut telah menyiapkan lima unit mesin hemodialisa, yang terdiri dari empat mesin reguler dan satu mesin khusus untuk pasien dengan kondisi infeksius.

“Kami punya empat layanan mesin untuk cuci darah dan satu untuk yang infeksius, jadi total ada lima,” jelasnya.

Meski layanan sudah mulai berjalan, saat ini fasilitas tersebut belum dapat diakses oleh peserta BPJS Kesehatan.

Pemerintah Kota Depok masih menunggu persetujuan agar layanan hemodialisa dapat ditanggung dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).