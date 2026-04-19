Akibat Hujan Deras, Banjir Rendam 8 Desa di 3 Kecamatan Kabupaten Bogor

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Banjir merendam delapan desa di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (18/4) petang akibat meluapnya sejumlah aliran sungai setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mencatat wilayah terdampak meliputi Kecamatan Cigudeg, Jasinga, dan Rumpin.

Dari ketiga wilayah tersebut, Kecamatan Cigudeg menjadi daerah yang paling banyak terdampak dengan enam desa terendam banjir.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani, menyebutkan enam desa di Cigudeg yang terdampak, yakni Desa Cintamanik, Argapura, Bangun Jaya, Rengasjajar, Tegalega, dan Batujajar.

“Banjir di wilayah Cigudeg diduga akibat meluapnya aliran Kali Tipar, Kali Cipangaur, dan Kali Kadaung setelah curah hujan meningkat,” ujar Adam.

Selain itu, banjir juga terjadi di Kecamatan Jasinga, tepatnya di Desa Cibarengkok. Sementara di Kecamatan Rumpin, banjir merendam Desa Kampung Sawah dan Desa Leuwibatu.

Menurut Adam, banjir di Desa Kampung Sawah diduga terjadi akibat tersumbatnya aliran kali, sedangkan di Desa Leuwibatu disebabkan meluapnya Sungai Citempuhan.

BPBD bersama aparat kecamatan, pemerintah desa, serta relawan terus melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi terdampak guna memastikan keselamatan warga.