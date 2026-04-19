5 SPPG di Kecamatan Tapos Disidak Satgas MBG Kota Depok, Ini Hasilnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Depok melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Tapos, Kota Depok, guna memastikan kualitas layanan dan keamanan pangan.

Sidak yang dilaksanakan pada dini hari tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Depok sekaligus Ketua Satgas Percepatan MBG, Chandra Rahmansyah.

Kegiatan ini turut melibatkan unsur Kodim 0508/Depok, Polres Metro Depok, DPRD Kota Depok, Kejaksaan Negeri, serta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

“Sidak ini dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai sasaran, tujuan, dan harapan,” ujar Chandra dalam keterangan resminya.

Dalam peninjauan tersebut, tim melihat langsung aktivitas dapur di lima SPPG yang sedang menyiapkan makanan untuk didistribusikan kepada para penerima manfaat program MBG.

Chandra menjelaskan, sidak juga bertujuan memastikan setiap dapur mematuhi Standar Laik Higienis Sanitasi (SLHS) guna menjamin keamanan pangan.

Saat ini, dari total 156 SPPG yang beroperasi di Kota Depok, sebanyak 49 unit telah mengantongi sertifikat SLHS.

“Hasil sidak ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan kualitas layanan dapur MBG ke depan,” katanya.