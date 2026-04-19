Prakiraan Cuaca Jabodetabek 19–20 April 2026: Hujan Berpotensi Terjadi pada Sore hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu, 19 April 2026 hingga Senin, 20 April 2026 menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga malam hari. Informasi ini merujuk pada data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pada Minggu pagi (07.00–13.00 WIB), cuaca di wilayah Jabodetabek umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), kondisi cuaca berubah menjadi berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca masih didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih terjadi di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, dan Bekasi.

Sementara itu, pada dini hari Senin (01.00–07.00 WIB), cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Suhu udara di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celsius.