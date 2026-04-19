Prakiraan Cuaca Jawa Barat 19 April 2026: Hujan Berpotensi Terjadi Sejak Siang hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Minggu, 19 April 2026, menunjukkan adanya potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca ekstrem yang dapat terjadi secara lokal.

Pada pagi hari, sekitar pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah, antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, serta wilayah Cirebon, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Bandung Raya, hingga Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), cuaca diperkirakan berubah menjadi berawan hingga berawan tebal.

Pada periode ini, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi turun di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Bogor, Kota Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Cianjur, Bandung Raya, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran.

Sementara itu, pada malam hari (19.00–01.00 WIB), kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal.

Meski demikian, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Bekasi, Bogor, Depok, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Indramayu, dan Tasikmalaya.