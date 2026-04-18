Jejak KAA 1955: Mengintip Kamar Soekarno hingga Nehru di Savoy Homann

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Kota Bandung, tidak bisa dipisahkan dengan Hotel Savoy Homann.

Jarak hotel dengan Gedung Merdeka itu hanya 'sejengkal' atau sekitar 200 meter saja. Saat kegiatan KAA berlangsung pada 18 April 1955, sebanyak 29 negara dari Asia dan Afrika menghadiri konferensi internasional itu.

Beberapa delegasi penting menginap di hotel di kawasan Asia Afrika itu, seperti Hotel Savoy Homann dan Hotel Preanger.

Di Hotel Savoy Homann masih tersimpan jejak sejarah KAA 1955. Ada tiga kamar yang pernah diinapi pemimpin negara, yakni Ir Soekarno (Presiden Indonesia), Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India), dan Zhou Enlai (Perdana Menteri Tiongkok).

Wisatawan pun bisa menginap di tiga kamar eksklusif tersebut.

Marketing Communications (Marcomm) Hotel Savoy Homann, Yuke Yulianti mengatakan, posisi kamar kelas Homann Suite itu ada di sudut hoek hotel.

Soekarno menempati kamar nomor 244 di lantai 2. Sementara, Nehru di kamar 344 dan Zhou Enlai di nomor 444.

"Di dalam kamar itu ada dua bedroom, ada bathtub, dan dua kamar mandi. Selama KAA berlangsung (Soekarno) tidur di situ," kata Yuke saat ditemui JPNN di Hotel Savoy Homann, Sabtu (18/4/2026).