Melalui SSC 2026, Kodam III/Siliwangi dan Kementan Berikan Wawasan Ketahanan Pangan untuk Santri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kementerian Pertanian RI mendorong santri di pondok pesantren turut berperan dalam menyukseskan ketahanan pangan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan) RI Suwandi seusai mengisi materi dalam Siliwangi Santri Camp (SSC) 2026 yang digelar Kodam III/Siliwangi di Rindam III/Siliwangi, Jalan Menado, Kota Bandung, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, ketahanan pangan dan ketahanan nasional bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

“Kalau pangan cukup, ketahanan pangan terjamin, maka ketahanan nasional akan terjaga. Cita-cita adil, makmur, tentram, dan bahagia bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud,” ujar Suwandi.

Lebih lanjut, Suwandi mengapresiasi adanya kegiatan yang digagas Kodam III/Siliwangi.

“Saya apresiasi luar biasa program Siliwangi Santri Camp ini. Ini sangat luar biasa dan harus menjadi percontohan serta model di tempat lain. Program ini betul-betul mengakselerasi edukasi kepada para santri dan anak muda kita untuk pilihan negara serta cinta tanah air,” ujar Suwandi.

Suwandi pun berharap dengan adanya kegiatan Siliwangi Santri Camp dapat lebih menguatkan rasa nasionalisme para santri.

“Edukasi di sini bukan hanya soal skill, tapi internalisasi jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Saya sudah tes satu per satu peserta SSC ini, mereka mencintai produksi dalam negeri dan menghargai jerih payah petani. Itulah nasionalisme yang sesungguhnya,” kata Suwandi.