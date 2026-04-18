Sepekan Banjir Belum Surut di Rancabolang, Warga Sulit Beraktivitas

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Banjir yang menerjang wilayah Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, sejak Jumat (10/4/2026) masih juga belum surut. Ratusan Kepala Keluarga (KK) pun terdampak, dan aktivitasnya terganggu.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, total ada 362 rumah di RW 03 yang terdampak dengan rincian di RT 03 ada 78 rumah, RT 04 tercatat 70 rumah, dan di RT 05 sebanyak 125 rumah yang terendam banjir tersebut.

"Banjir terjadi sudah 10 hari dari awal sampai sekarang itu pas awal ketinggian debit air sampai pusar orang dewasa sekarang samapi lutut orang dewasa," Kata Ketua RT 02, Rijal Rudiatna.

Masyarakat di lokasi pun bahu membahu untuk mengeluarkan air dengan peralatan pompa agar air bisa surut dan aktivitas warga kembali berjalan normal.

Rijal mengatakan, masyarakat saat ini membutuhkan banyak logistik, karena bantuan masih belum cukup untuk masyarakat terdampak.

"Masyarakat dan jajaran ke RW-an menyedot menggunakan pompa air keluar hingga banjir bisa surut. Mudah-mudahan ada perhatian lebih dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ucapnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, kata Rijal memang sudah memberikan bantuan. Namun dengan kondisi saat ini dirasakannya masih kurang. Apalagi, sebagian masyarakat sudah ada yang merasakan dampak gatal-gatal.

"Pemerintah ada bantuan, hampir 600 KK lebih udah mulai gatal-gatal terdampak ada bantuan logistik, Alhamdulillah. Cuma ini masyarakat terganggu pekerjaan ada buruh bangunan dan lainnya terganggu," tuturnya.