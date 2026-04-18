Pengamat: Penilaian Kasus LNG Harus Komprehensif, Jangan Campur Kerugian Bisnis dan Pengadaan!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pengamat manajemen publik sekaligus ahli pengadaan barang/jasa, Nandang Sutisna, menilai bahwa tuntutan jaksa dalam perkara dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) yang menjerat Hari Karyuliarto perlu dilihat secara lebih komprehensif.

Ia menekankan pentingnya memahami perbedaan mendasar antara kerugian bisnis dan kerugian dalam konteks pengadaan.

Diketahui, jaksa menuntut pidana 6 tahun 6 bulan penjara terhadap Hari Karyuliarto. Namun, menurut Nandang, terdapat kekeliruan dalam memaknai kerugian yang dijadikan dasar dalam perkara tersebut.

“Perlu kehati-hatian dalam membedakan antara kerugian bisnis dan kerugian pengadaan. Keduanya berada dalam domain yang berbeda dan tidak dapat dipersamakan,” ujar Nandang.

Ia menjelaskan bahwa dalam konsep pengadaan, proses memiliki batas yang jelas, yakni dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak yang berujung pada serah terima barang serta pembayaran.

Setelah tahap tersebut selesai, barang atau jasa masuk ke dalam siklus bisnis.

“Dalam perspektif pengadaan, proses dianggap selesai ketika barang diterima dan pembayaran dilakukan. Risiko yang muncul setelah itu merupakan bagian dari siklus bisnis, bukan lagi pengadaan,” jelasnya.

Nandang menambahkan bahwa pencampuran antara siklus pengadaan dan siklus penjualan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam konstruksi hukum.