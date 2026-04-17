Masih Ada Rumah Tak Layak, KBT Jabar Bergerak Beri Bantuan Rutilahu

Jumat, 17 April 2026 – 22:45 WIB
Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Kosasih didampingi Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Jawa Barat, MQ Iswara, saat memberikan bantuan rutilahu dalam kegiatan halalbihalal Keluarga Besar TNI di Kota Bandung, Jumat (17/4/2026). Foto: sourrces for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Momentum bulan Syawal dimanfaatkan keluarga besar TNI di Jawa Barat untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyalurkan bantuan sosial.

Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara mengatakan, kegiatan halalbihalal ini dihadiri langsung Pangdam III Siliwangi bersama berbagai organisasi keluarga besar TNI.

"Alhamdulillah, hari ini masih dalam bulan Syawal, di hari yang baik, hari Jumat, kami melaksanakan silaturahmi halalbihalal keluarga besar TNI," kata Iswara saat ditemui seusai kegiatan di Bandung, Jumat (17/4/2026).

Baca Juga:

Menurut dia, kegiatan tersebut melibatkan sejumlah organisasi seperti para veteran, PEPABRI, PPM, FKPPI, hingga HIPAKAD.

"Jadi kegiatan hari ini murni halal bihalal, sekaligus mempererat silaturahmi di antara keluarga besar TNI," ujarnya.

Namun di balik itu, pihaknya masih menemukan adanya anggota keluarga besar TNI yang hidup dalam kondisi kurang layak, terutama terkait tempat tinggal.

Baca Juga:

"Di sisi lain, kami juga melihat masih ada keluarga besar TNI atau KBT yang kondisinya belum baik, terutama terkait rumah yang tidak layak huni," ungkapnya.

Sebagai bentuk kepedulian, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan rutilahu (rumah tidak layak huni) secara simbolis.

Keluarga Besar TNI menyerahkan bantuan rutilahu sebesar Rp25juta dalam momentum halalbihalal 1 Syawal 1447 Hijriah.
BERITA TERKAIT

