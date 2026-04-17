Buka Santri Camp, Mayjen Kosasih Dorong Pesantren Lahirkan Generasi Bela Negara

Jumat, 17 April 2026 – 22:30 WIB
Sebanyak 1.000 santri dari berbagai pondok pesantren di Jawa Barat dan Banten mengikuti Siliwangi Santri Camp Kemah Bela negara di Rindam III Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (17/4/2026) hingga Minggu (19/4/2026).

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 1.000 santri dari berbagai pondok pesantren di Jawa Barat dan Banten mengikuti Siliwangi Santri Camp Kemah Bela negara di Rindam III Siliwangi, Kota Bandung, Jumat (17/4/2026) hingga Minggu (19/4/2026).

Kegiatan yang digagas Kodam III Siliwangi bertujuan untuk memberikan wawasan kebangsaan untuk para santri.

Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Kosasih menjadi inspektur upacara sekaligus membuka acara tersebut.

Kosasih mengatakan, santri memiliki kesempatan yang sama sama dunia militer dan dapat menjadi jenderal serta memimpin Kodam.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh santri dan santriwati bermimpi tinggi salah satunya bermimpi menjadi jenderal.

"Hari ini kami gagas dari para santri, tujuannya adalah agar mereka juga bukan hanya unggul spiritualitas, tapi juga memiliki wawasan kebangsaan, sehingga mereka siap untuk menjadi kader-kader bangsa," ucap dia Kosasih.

Kosasih menyebut, Kodam III Siliwangi melibatkan 1.000 orang santri dari Jawa Barat dan Banten. Pihaknya menyiapkan mereka agar dapat membela negara dan menjadi komponen cadangan.

Ia berharap para santri dan santriwati semakin cinta tanah air termasuk keinginan menjadi tentara. Selain itu, diharapkan para santri terbuka dengan segala gagasan yang ada.

