Rayakan HUT ke-27, Pemkot Depok Ajak Warga Kirim Pohon untuk Dukung Penghijauan

Jumat, 17 April 2026 – 20:00 WIB
Potret deretan karangan bunga di Balai Kota Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak mengirim karangan bunga dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Depok yang jatuh pada 27 April 2026.

Sebagai gantinya, masyarakat dianjurkan memberikan pohon sebagai bentuk ucapan selamat.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 400.14.12/214/DLHK/2026 tentang ucapan selamat HUT ke-27 Kota Depok yang ditandatangani oleh Wali Kota Depok, Supian Suri.

Dalam kebijakan tersebut, terdapat tiga jenis pohon yang direkomendasikan, yakni Tabebuya, Mahoni, dan Kamboja Bali.

Namun demikian, masyarakat juga diperbolehkan memberikan jenis pohon lain selama memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

“Pohon yang diberikan diharapkan memiliki tinggi minimal 2 meter atau diameter batang sekitar 10 sentimeter,” ujar Supian dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, kebijakan ini bertujuan untuk mendukung program penghijauan di wilayah Kota Depok sekaligus mengurangi potensi sampah yang biasanya dihasilkan dari karangan bunga.

Selain itu, Supian menegaskan bahwa peringatan HUT Depok tahun ini diharapkan tidak bersifat seremonial semata, melainkan memberikan dampak nyata bagi lingkungan.

BERITA TERKAIT

