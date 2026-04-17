Meski Ada Konflik Timur Tengah Pelaksanaan Haji 2026 Tetap Berjalan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tetap berjalan di tengah konflik Timur Tengah.

Kasi Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Depok, Boby Arvianto menuturkan, bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk keselamatan rama jemaah calon haji.

Boby menyebut, ada tiga opsi yang disiapkan oleh pemerintah.

“Ada tiga opsi yang disiapkan, yakni penundaan keberangkatan, perubahan rute, serta jemaah tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” ucapnya.

Meski demikian, hingga kini penyelenggaraan haji 2026 optimis akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

“Sampai saat ini, pemerintah khususnya Kementerian Haji dan Umrah, tetap optimis bahwa penyelenggaraan haji 2026 berjalan sesuai jadwal,” terangnya.

Andai harus dilakukan perubahan rute, dirinya menyebut bahwa seluruh pembiayaan tidak dibebankan kepada jemaah.

“Biaya ditanggung pemerintah, tetapi kami tetap optimistis semua berjalan seperti biasa,” ungkapnya.