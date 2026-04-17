2.423 Jemaah Calon Asal Depok Siap Berangkat ke Tanah Suci

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 2.423 jemaah calon haji (calhaj) asal Kota Depok dipastikan siap berangkat pada musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Diketahui, keberangkatan kloter perdana dijadwalkan mulai 22 April 2026, dari Balai Kota Depok.

Kasi Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Depok, Boby Arvianto menuturkan, bahwa tahun ini Kota Depok mendapatkan kuota 2.631 orang, dan sampai batas akhir tercatat 2.423 jemaah yang melakukan pelunasan.

Boby menjelaskan, dari 2.423 jemaah, terbagi menjadi enam kloter keberangkatan.

“Yang terdiri dari tiga kloter gelombang pertama dan tiga kloter gelombang kedua, meliputi kloter 2, 6, 12, 18, 21, dan 26,” ucapnya.

Dia menerangkan, dari seluruh kloter tersebut, lima kloter merupakan kloter utuh Kota Depok, sementara satu kloter, yakni kloter 21 merupakan gabungan dengan Kabupaten Bogor.

“Kloter 21 merupakan kloter gabungan dengan Kabupaten Bogor, jumlah jemaah Depok sebanyak 164 orang. Sementara, kloter lainnya merupakan kloter utuh dengan rata-rata sekitar 445 jemaah termasuk petugas,” terangnya.

Dia menyebut, seluruh tahapan telah dilaksanakan, termasuk manasik haji sebanyak lima kali, terdiri dari empat kali di tingkat kecamatan dan satu kali di tingkat kota.