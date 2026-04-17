Garudafood dan Pemkab Sumedang Jalin Kemitraan Strategis Pengembangan Pertanian Kacang Tanah

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (Garudafood) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Sumedang resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Program Kemitraan Petani Kacang Tanah.

Penandatanganan ini menjadi tonggak awal kerja sama strategis antara Garudafood dan Pemkab Sumedang yang cakupannya melampaui sektor pertanian.

Direktur Garudafood, Fransiskus Johny Soegiarto mengatakan MoU yang ditandatangani turut membuka peluang kolaborasi di bidang pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk pengembangan kemitraan budidaya sapi perah, pengadaan Gerai UMKM di Chocolatos X-Quest, serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang lingkungan dan keamanan pangan.

Tak hanya di sektor pertanian, kerja sama ini turut menyasar pengembangan pariwisata melalui wahana eduwisata Chocolatos X-Quest yang diharapkan mampu mendongkrak volume kunjungan ke Sumedang serta memperkuat rantai nilai ekonomi kreatif masyarakat setempat.

Menurutnya, kerja sama ini mencerminkan keseriusan Garudafood dalam membangun kemitraan yang berdampak nyata bagi masyarakat Sumedang.

"Bagi kami ini adalah awal dari hubungan jangka panjang yang kami harap bisa terus berkembang bersama Kabupaten Sumedang, dimulai dari pertanian kacang tanah namun dengan semangat untuk tumbuh kembang bersama di banyak hal ke depannya," ujar Fransiskus dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, Sumedang dinilai memiliki potensi pertanian yang kuat dan kondisi lahan yang cocok untuk pengembangan kacang tanah berkualitas tinggi.

Dalam kemitraan ini, total 150 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sumedang akan menjadi awal basis pengembangan program yang diharapkan ke depan akan mampu merambah hingga total 1000 hektar.