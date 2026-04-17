Terpilih Lagi, Michael Simon Nakhodai PERKOSMI Jabar 2026 - 2030

Jumat, 17 April 2026 – 12:47 WIB
Michael Simon kembali terpilih sebagai Ketua Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) Jawa Barat periode 2026 - 2030. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Michael Simon kembali dipercaya untuk memimpin Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) Jawa Barat untuk periode 2026 - 2030.

Penunjukan ini dilakukan melalui forum Mustawarah Daerah (Musda) III PERKOSMI Jawa Barat yang diselenggarakan di Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat.

Penetapan ini mencerminkan kepercayaan dan dukungan penuh dari para anggota terhadap kepemimpinan Simon di periode sebelumnya, dalam membawa PERKOSMI Jawa Barat menjadi organisasi yang solid dan adaptif di tengah dinamika industri kosmetika.

Pelantikan pengurus baru dilakukan langsung oleh Ketua Umum PERKOSMI, Sancoyo Antarikso.

Momentum ini menjadi bagian penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memastikan keberlanjutan arah strategis yang telah dibangun pada periode sebelumnya.

Dalam sambutannya, founder dari PT Solusi Global Group sekaligus pemilik dari Skin Solution Group, Michael Simon, menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong penguatan kolaborasi antaranggota serta meningkatkan daya saing industri kosmetika di Jawa Barat.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi, adaptasi terhadap perkembangan tren, serta kepatuhan terhadap regulasi sebagai kunci dalam menghadapi tantangan industri ke depan.

"Kepercayaan ini merupakan amanah yang akan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Ke depan, PERKOSMI Jawa Barat akan terus berupaya menjadi wadah yang mampu mengakomodasi kebutuhan anggota sekaligus berkontribusi bagi pertumbuhan industri kosmetika nasional," kata Simon dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

