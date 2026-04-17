Prakiraan Cuaca Jawa Barat 17 April 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang
jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Jumat, 17 April 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di sejumlah daerah.
Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada periode menjelang siang hingga dini hari.
Pada pagi hari sekitar pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan.
Baca Juga:
Namun, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah, antara lain Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Bandung, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran.
Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan meningkat dan diprediksi terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat.
Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Sukabumi, Cianjur, Subang, Bandung Barat, Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, dan Ciamis.
Baca Juga:
Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah.
Adapun hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Majalengka, Kuningan, dan Ciamis.
Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News