Prakiraan Cuaca Jawa Barat 17 April 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Jumat, 17 April 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di sejumlah daerah.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada periode menjelang siang hingga dini hari.

Pada pagi hari sekitar pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah, antara lain Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Bandung, Indramayu, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), potensi hujan meningkat dan diprediksi terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi mengguyur wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Sukabumi, Cianjur, Subang, Bandung Barat, Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, dan Ciamis.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah.

Adapun hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Majalengka, Kuningan, dan Ciamis.