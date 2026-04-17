JPNN.com

IPB University Tangani Dugaan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus

Jumat, 17 April 2026 – 08:00 WIB
Ilustrasi IPB University. Foto: Dok IPB.

jabar.jpnn.com, BOGOR - Institut Pertanian Bogor (IPB) University menegaskan komitmennya dalam menangani dugaan kasus pelecehan seksual di lingkungan mahasiswa dengan mengedepankan perlindungan terhadap pihak terdampak serta prinsip keadilan.

Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Alfian Helmi, menyatakan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap tata tertib kehidupan kampus akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Setiap bentuk pelanggaran terhadap tata tertib kehidupan kampus akan kami proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (17/4).

Baca Juga:

Ia menjelaskan, saat ini Kantor Manajemen Keamanan, Keselamatan, dan Perlindungan Kampus (KMKKPK) IPB tengah melakukan penanganan atas dugaan kasus tersebut melalui sejumlah tahapan.

Proses tersebut mencakup pemanggilan pihak terkait, pengumpulan bukti, serta koordinasi dengan unit-unit berwenang di lingkungan kampus.

Dalam penanganannya, IPB mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga kerahasiaan, serta menjunjung tinggi asas keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Baca Juga:

“Tentu kami mengedepankan prinsip kehati-hatian, kerahasiaan, serta menjunjung tinggi asas keadilan,” kata Alfian.

Ia menambahkan, penanganan kasus ini mengacu pada Peraturan Rektor IPB University Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa sebagai landasan dalam memproses dugaan pelanggaran.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   IPB University pelecehan seksual kabupaten bogor dugaan pelecehan mahasiswa pelecehan seksual pelecehan seksual IPB kota bogor ipb university

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU