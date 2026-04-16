Pemkot Depok Gratiskan 33 PAUD, TK dan RA Lewat Program RSSG, Perkuat Pendidikan Anak Usia Dini

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memperkuat sektor pendidikan anak usia dini melalui perluasan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).

Pada tahun 2026, program tersebut akan mencakup jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), dan Raudhatul Athfal (RA).

Wali Kota Depok, Supian Suri, menyampaikan bahwa sebanyak 33 lembaga PAUD, TK, dan RA yang tersebar di 11 kecamatan akan digratiskan melalui program RSSG.

“Kita akan membuat RSSG level PAUD. Insyaallah akan dikerjasamakan di tiap kecamatan, masing-masing tiga PAUD,” ujar Supian Suri.

Menurutnya, kebijakan ini menegaskan pentingnya pendidikan usia dini sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter anak.

Pendidikan sejak usia dini dinilai strategis untuk mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Ia menambahkan, melalui jenjang PAUD, pembentukan karakter dan kesiapan belajar anak dapat dimulai sejak dini sehingga mampu memberikan bekal yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Program RSSG pada level PAUD ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan prasekolah.