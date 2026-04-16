Korban Terakhir Hanyut di Sungai Ciherang Banjaran Ditemukan Meninggal

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Tim SAR Gabungan berhasil menemukan satu orang korban terseret arus Sungai Ciherang, tepatnya di Kampung Girang, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

Korban atas nama Agus Sutisna ditemukan meninggal dunia, setelah dilakukan pencarian sejak Kamis (16/4/2026) pagi.

Berdasarkan data yang dihimpun, total korban dalam kejadian tersebut berjumlah enam orang, dengan rincian empat orang selamat, dan dua ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Adapun korban selamat yakni Indra (34), Ja A alias Geri Muhammad (34), Wildan (20), dan Ersih (50). Sementara korban meninggal dunia atas nama Ginasya (18), warga Kampung Girangdeukeut, Desa Banjaran Kota, serta Agus (44), warga Kampung Neglasari, Desa Ciapus.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung, Ade Dian Permana, mengatakan, pada hari kedua operasi, Tim SAR Gabungan memulai kegiatan dengan briefing pada pukul 07.30 WIB guna menyusun rencana operasi serta pembagian tugas di lapangan.

"Pencarian dilakukan mulai pukul 08.00 WIB dengan menyisir aliran sungai sejauh kurang lebih 3,1 kilometer dari lokasi kejadian (LKP) hingga Jembatan Rancamulya, dengan membagi tim menjadi dua Search and Rescue Unit (SRU)," kata Ade, dalam keterangannya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Ungkap Biang Kerok Banjir di Kabupaten Bandung

Pada pukul 10.16 WIB, Tim SAR Gabungan menerima informasi dari BPBD Kabupaten Bandung terkait penemuan salah satu korban pada koordinat 7°01'55.1"S 107°35'26"E atau sekitar 500 meter dari LKP.

10 kemudian, tepatnya pukul 10.26 WIB, korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia dan selanjutnya dibawa ke RSUD Bedas Nambo untuk penanganan lebih lanjut.