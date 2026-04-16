Beckham Putra Resmi Raih Gelar Sarjana, Bintang Persib Sukses Kuliah di Tengah Jadwal Padat

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bintang Persib, Beckham Putra, resmi menyandang gelar sarjana Ilmu Pemerintahan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani).

Pemain berposisi gelandang itu berhasil menyelesaikan pendidikan, di tengah kesibukannya di Persib Bandung dan Timnas Indonesia.

Beckham mengakui, tidak mudah menjalani kulah sambil tetap fokus membela Persib di kompetisi BRI Super League.

Apalagi, Persib kini tengah fokus menyelesaikan kompetisi dengan hattrick juara.

"Ini rangkaian panjang saya bisa lulus sebagai sarjana, tidak mudah di tengah kesibukan yang sanga sibuk. Kebetulan saya di Persib dan di timnas juga lumayan padat jadwalnya, Alhamdulillah saya bisa bagi waktu dengan kuliah di Unjani," kata Beckham di Bandung, Kamis (16/4/2026).

Beckham betul-betul berusaha demi bisa menyelesaikan pendidikannya di bangku kuliah. Menurutnya, pendidikan tetap yang utama, sekalipun kini dia sudah sukses sebagai pesepakbola profesional.

Selain itu, proses kuliah yang online, memudahkannya bisa tetap mengikuti mata kuliah dari jarak jauh.

"Membagi watunya ya di sela-sela saya latihan, kan ada waktu senggang juga setelah latihan. Kebetulan kelas saya juga bisa online, jadi lebih memudahkan saya juga," ucap dia.