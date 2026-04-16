Survei Litbang Kompas: Kinerja Positif Pemkot Bandung 65,9% Warga Puas, 81,4% Optimistis

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendapat penilaian positif dari masyarakat.

Hasil Survei Teropong Daerah Kota Bandung yang dilakukan Litbang Kompas mencatat 65,9 persen warga puas terhadap kinerja wali kota, sementara 81,4 persen responden mengaku optimistis terhadap arah pembangunan kota.

Survei tersebut dilakukan pada 23 Februari hingga 3 Maret 2026 terhadap 400 responden melalui wawancara tatap muka.

Berbagai aspek diukur, mulai dari persepsi kepemimpinan, evaluasi kinerja pemerintah daerah, hingga kepuasan pelayanan publik.

Peneliti Litbang Kompas, Christian MM, mengatakan hasil survei ini menunjukkan adanya penguatan arah pembangunan di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

“Meski masih ada catatan di sektor ekonomi dan tata kelola pemerintahan, secara umum terlihat ada apresiasi publik terhadap kerja-kerja konkret pemerintah kota,” ujar Christian dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (16/4/2026).

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik juga tergolong tinggi.

Sektor kesehatan mencatat kepuasan 85,9 persen, administrasi kependudukan 84,3 persen, serta pendidikan 83,8 persen.