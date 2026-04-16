Warna-warni Nusantara Siap Warnai Lebaran Depok Tahun Ini

jabar.jpnn.com, DEPOK - Perayaan Lebaran Depok 2026 kembali menghadirkan kemeriahan arak-arakan budaya yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah (PD) dan masyarakat.

Kegiatan ini, menjadi ruang ekspresi keberagaman budaya Nusantara yang hidup di tengah masyarakat Kota Depok.

Kepala Bidang Kebudayaan, Pengembangan Kepariwisataan Dan Ekonomi Kreatif, Startik Sartika menjelaskan, arak-arakan akan menampilkan berbagai pakaian adat dari seluruh wilayah Indonesia.

“Perangkat Daerah nanti menggunakan baju daerah berdasarkan pulau, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua,” ucapnya.

Berbeda dari tahun sebelumnya yang berbasis daerah atau suku, tahun ini konsep diubah menjadi berbasis pulau agar lebih meriah dan representatif.

“Depok ini kan bukan hanya Betawi, ada Minang, Jawa, dan lainnya. Jadi kami tampilkan budaya Nusantara secara keseluruhan,” jelasnya.

Setiap PD akan diisi sekitar 20 peserta yang mengenakan kostum adat sesuai pembagian wilayah.

Sementara itu, untuk pakaian adat Betawi akan diwakili oleh 11 kecamatan di Kota Depok.