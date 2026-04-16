WJSLS 4.0 Perkuat Kepemimpinan Pelajar Peduli Lingkungan di Jawa Barat

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Ribuan pelajar SMA, SMK dan MA se-Jawa Barat menghadiri West Java Student Leader Summit (WJSLS) 4.0 di Convention Hall Telkom University (Tel-U) Convention Bandung, Sabtu (11/4/2026).

Kegiatan yang digagas Forum OSIS Jabar bersama Tel-U ini menjadi wadah penguatan karakter kepemimpinan sekaligus kepedulian lingkungan bagi generasi muda.

Acara ini mengusung nilai Pancawaluya, Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer sebagai dasar pembentukan pelajar berkarakter, tangguh, dan berdaya saing.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat, Sugito Adiwarsito.

Dalam sambutannya, Sugito mengatakan, kepemimpinan yang kuat harus dibarengi kepedulian sosial dan lingkungan. Dengan demikian, peran pelajar sebagai agen perubahan sangat penting.

"Maka, nilai Pancawaluya, Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer sebagai dasar pembentukan pelajar berkarakter, tangguh, dan berdaya saing sangat pas diusung dalam acara ini," kata Sugito dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (16/4/2026).

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto berharap karakter unggul melalui Pancawaluya tertanam melalui kegiatan ini.

"Kegiatan ini akan mampu melahirkan calon pemimpin yang tangguh, sekaligus memiliki kepedulian sosial dan lingkungan," tuturnya.