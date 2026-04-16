Pos Indonesia Dorong Sistem Logistik Terpadu dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 dengan tema Evaluasi Kinerja BUMN Logistik dan Rencana Pembentukan Holding Logistik dilaksanakan di Stasiun KCIC Tegalluar Summarecon. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap transformasi sektor logistik nasional.

Kunjungan tersebut dihadiri oleh Anggota Komisi VI DPR RI, termasuk Gde Sumarjaya Linggih. Turut hadir Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Daud Joseph, beserta jajaran direksi, serta perwakilan PT Kereta Api Indonesia (Persero), termasuk Direktur Keuangan & Umum, Indarto Pamoengkas.

Dalam agenda tersebut, PT Pos Indonesia memaparkan kinerja perusahaan sekaligus strategi pengembangan ke depan, terutama dalam mendorong integrasi sistem logistik yang lebih terpusat dan terkoordinasi.

Adapun upaya ini menjadi bagian dari langkah strategis mendukung rencana pembentukan holding logistik BUMN.

Penguatan sistem logistik terintegrasi dinilai penting untuk meningkatkan kecepatan distribusi, memperjelas alur koordinasi, serta meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh.

Dengan jaringan yang luas dan dukungan transformasi digital, Pos Indonesia terus mengoptimalkan perannya dalam memperkuat konektivitas nasional.

Direktur Utama Pos Indonesia, Daud Joseph, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong terwujudnya sistem logistik yang terintegrasi dan terpusat agar seluruh proses dapat berjalan lebih efektif dan saling terhubung.

“Ini menjadi bagian dari kesiapan Pos Indonesia dalam mendukung pembentukan holding logistik, sekaligus memastikan layanan distribusi yang lebih cepat dan andal bagi masyarakat,” ujar Daud dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (16/4/2026).