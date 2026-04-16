JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Antusiasme Global Meningkat, Jakarta Marathon 2026 Bidik 40 Ribu Peserta

Antusiasme Global Meningkat, Jakarta Marathon 2026 Bidik 40 Ribu Peserta

Kamis, 16 April 2026 – 10:18 WIB
Antusiasme Global Meningkat, Jakarta Marathon 2026 Bidik 40 Ribu Peserta - JPNN.com Jabar
EJ Sport, produk sports nutrition dari Kalbe Consumer Health, resmi berkolaborasi dengan BTN Jakarta International Marathon 2026 sebagai Official Sports Nutrition sekaligus 10K Presenting Partner. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - EJ Sport, produk sports nutrition dari Kalbe Consumer Health, resmi berkolaborasi dengan BTN Jakarta International Marathon 2026 sebagai Official Sports Nutrition sekaligus 10K Presenting Partner.

Ajang lari yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Bank Tabungan Negara ini kembali digelar dalam rangka perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Mengantongi sertifikasi Elite Label dari World Athletics, BTN JAKIM 2026 akan berlangsung selama dua hari pada 13–14 Juni 2026.

Tahun ini, ajang tersebut menargetkan partisipasi lebih dari 40.000 pelari, termasuk hampir 1.000 pelari internasional dari 46 negara. Tingginya antusiasme ini semakin memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism berstandar dunia.

Group Head of Marketing & Media Activation Kalbe Consumer Health, Arwin Nugraha Hutasoit, menyampaikan, partisipasi EJ Sport merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung ekosistem olahraga global.

“Kami bangga dapat menjadi bagian dari BTN JAKIM 2026. Melalui dukungan lebih dari 100.000 produk sports nutrition, kami ingin memastikan setiap pelari mendapatkan asupan nutrisi optimal untuk mencapai performa terbaik,” ujar Arwin dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (16/4/2026).

Dengan status sebagai ajang bersertifikasi World Athletics Label Road Race, BTN JAKIM 2026 tidak hanya meningkatkan kredibilitas penyelenggaraan, tetapi juga memperkuat daya tarik Jakarta di mata pelari internasional. Kehadiran mitra strategis seperti EJ Sport turut memastikan standar pengalaman lomba tetap terjaga.

EJ Sport sendiri dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi praktis bagi pelari, dengan kombinasi maltodextrin dan dextrose yang mudah diserap tubuh saat aktivitas intens. Kandungan L-Carnitine dan Vitamin B Complex membantu mendukung metabolisme, sementara kemasan sachet yang ringkas memudahkan konsumsi di tengah lomba. Produk ini tersedia dalam varian rasa orange dan banana.

“Keikutsertaan kami bukan hanya tentang dukungan produk, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan pelari dalam mencapai garis finish. Kami berharap EJ Sport dapat terus menjadi partner terpercaya bagi pelari, baik di tingkat nasional maupun internasional,” kata Arwin.

Ribuan pelari mancanegara diperkirakan ambil bagian dalam ajang yang kian memperkuat posisi Jakarta di peta sport tourism.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Jakarta Marathon 2026 bank btn BTN Jakarta International Marathon 2026 event lari Jakarta 2026

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU