Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek 16 April 2026: Waspada Hujan Disertai Petir di Siang hingga Malam Hari

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek pada Kamis, 16 April 2026.

Secara umum, kondisi cuaca didominasi oleh cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di berbagai wilayah, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Bekasi, Bogor, Karawang, Purwakarta, Subang, Cianjur, Sukabumi, Bandung, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), kondisi cuaca cenderung berawan hingga berawan tebal.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan turun di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca masih didominasi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah.

Sementara itu, pada dini hari (01.00–07.00 WIB), hujan ringan diperkirakan terjadi di beberapa wilayah seperti Bogor, Karawang, Subang, Cianjur, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran.